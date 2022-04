Nefrologia e Dialisi del Policlinico: nuovo ecografo donato dall’Associazione Italiana Rene Policistico

L’Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP) ha donato un ecografo portatile al Policlinico, per la precisione alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal prof. Gabriele Donati, docente UNIMORE. La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi dal vicepresidente Stefano Zanardi e dalla volontaria Elisa Zanichelli. Ad accoglierli, oltre al prof. Donati, il prof. Riccardo Magistroni, nefrologo del Policlinico e docente Unimore, e la dottoressa Martina Montani, medico in formazione specialistica.

“La malattia del rene policistico – spiega il prof. Gabriele Donati – è un disturbo ereditario in cui si formano numerose sacche piene di liquido (cisti) in entrambi i reni. I reni si ingrossano, ma il tessuto funzionale è minore. Questa malattia è causata da un difetto genetico ereditario. La malattia renale policistica si esprime principalmente in due forme: quella autosomica dominante (ADPKD) e quella autosomica recessiva (ARPKD). Sono 339 i pazienti seguiti annualmente al Policlinico. La diagnosi precoce è fondamentale e per questo motivo siamo davvero grati alla sensibilità di AIRP:” La disponibilità di questo strumento potenzierà in modo significativo l’attività svolta a favore dei pazienti ADPKD nell’ambulatorio delle Malattie Genetiche Renali della AOU Policlinico di Modena.

L’Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP) è l’associazione dei pazienti attiva a livello nazionale a sostegno dei pazienti affetti da malattia renale policistica. AIRP è attiva da oltre 10 anni in Italia e annovera tra i suoi scritti oltre 1000 associati. Il prof. Riccardo Magistroni è uno dei componenti del comitato scientifico dell’Associazione e da anni collabora con l’associazione nelle iniziative scientifiche, di divulgazione e aggiornamento a favore dei pazienti affetti da ADPKD. “Nel continuativo sforzo di migliorare le potenzialità diagnostiche a favore dei pazienti affetti da ADPKD – hanno aggiunto Stefano Zanardi ed Elisa Zanichelli – la nostra Associazione ha iniziato una campagna di donazione di ecografi portatili wireless (sonde cardio, convex e lineari) di cui ha beneficiato anche la Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria Policlinico di Modena è stata selezionata da AIRP per una di queste donazioni”.

“L’ecografia addominale – ha concluso il prof. Riccardo Magistroni – e in particolare quella renale è centrale nella gestione clinica dei pazienti affetti da ADPKD sia in senso diagnostico che prognostico. Infatti, la malattia si caratterizza per il progressivo accumulo e ingrandimento di cisti a carico del parenchima renale. I reni vengono progressivamente sostituiti da queste cisti che determinano un progressivo peggioramento della funzione renale. Proprio per il caratteristico accumulo di cisti a livello renale l’ecografia è il principale strumento per definire la diagnosi di ADPKD. La ecografia renale ha anche un centrale ruolo prognostico. Infatti, le dimensioni renali sono direttamente correlate allo stadio della malattia e quindi al futuro rischio del paziente di dover iniziare la dialisi o ricevere un trapianto renale. Per questo stesso motivo il trattamento terapeutico di questi pazienti dipende dalla stadiazione di malattia a cui concorre in modo importante la valutazione ecografica”.