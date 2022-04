Prima Categoria: impegno casalingo contro la Virtus Cibeno per il Ravarino

di Simone Guandalini – Tornano in campo, dopo la pausa per il weekend di Pasqua, le squadre impegnate nel Girone D di Prima Categoria. Il Ravarino, scivolato dal secondo al terzo posto in classifica, a causa della vittoria dello United Carpi nella gara contro la Falkgalileo, valida per il recupero della 21esima giornata di campionato, ospiterà la Virtus Cibeno per provare il controsorpasso sulla formazione carpigiana, impegnata nella difficile trasferta sul campo del Reggiolo, quinto in classifica, nonostante il calo di rendimento nel girone di ritorno. Tra le altre squadre in lotta per le prime posizioni della classifica, la Polisportiva Virtus Correggio farà, invece, visita alla Madonnina Calcio.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 23 (domenica 23 aprile, ore 15.30):

Falkgalileo – Atletic Cdr Mutina

Madonnina Calcio – Polisportiva Virtus Correggio

Masone – Polivalente San Damaso

Ravarino – Virtus Cibeno

Reggiolo – United Carpi

Sammartinese – Galeazza

Riposa: Real Terre&Acqua

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 54*

United Carpi 38

Ravarino 36*

Polisportiva Virtus Correggio 34*

Reggiolo 32*

Polivalente San Damaso 30*

Masone 30*

Galeazza 26*

Madonnina Calcio 26

Virtus Cibeno 25

Sammartinese 21*

Falkgalileo 18*

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

