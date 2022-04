Prima Categoria: Ravarino in trasferta sul campo dell’Atletic Cdr Mutina

di Simone Guandalini – Quintultima giornata di campionato in programma domenica 10 aprile nel Girone D di Prima Categoria: per il Ravarino, secondo in classifica in solitaria dopo la vittoria casalinga contro il Real Terre&Acqua (3-1) dello scorso turno, è in programma la difficile trasferta sul campo della capolista Atletic Cdr Mutina, già aritmeticamente promossa, visti i 18 punti di vantaggio sul secondo posto a cinque giornate dal termine del campionato. Il Ravarino dovrà, dunque, conquistare punti in casa della squadra che ha dominato il Girone D di Prima Categoria, per evitare la rimonta di United Carpi e Reggiolo, distanti rispettivamente due e tre punti in classifica e impegnati in casa contro il fanalino di coda Real Terre&Acqua e sul campo della Virtus Cibeno nella 22esima giornata di campionato. Scontro diretto, inoltre, tra Polisportiva Virtus Correggio e Masone, rispettivamente quinta e sesto in graduatoria.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 22:

Sabato 9 aprile, ore 15.30:

Polivalente San Damaso – Falkgalileo

Domenica 10 aprile, ore 15.30:

Atletic Cdr Mutina – Ravarino

Galeazza – Madonnina Calcio

Polisportiva Virtus Correggio – Masone

United Carpi – Real Terre&Acqua

Virtus Cibeno – Reggiolo

Riposa: Sammartinese

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 53*

Ravarino 35*

United Carpi 33

Reggiolo 32*

Polisportiva Virtus Correggio 31*

Masone 30*

Polivalente San Damaso 27*

Galeazza 26*

Madonnina Calcio 23

Virtus Cibeno 22

Sammartinese 21

Falkgalileo 19*

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

