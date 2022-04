Pronto Soccorso Carpi, ore di attesa per la visita cardiologica ad una paziente cardiopatica

CARPI – Arriva da un cittadino mirandolese una segnalazione riguardante gli elevati tempi di attesa per una visita cardiologica al Pronto Soccorso dell’ospedale di Carpi. Recatosi con la suocera al Pronto Soccorso carpigiano, dopo l’iniziale elettrocardiogramma ed esame radiografico, l’uomo ha dovuto aspettare diverse ore prima che la suocera, cardiopatica, venisse visitata da un cardiologo: entrati al Pronto Soccorso intorno alle 10 del mattino, ne sono usciti solo verso le 19: dunque, tra attesa e visite, hanno trascorso circa 9 ore al Pronto Soccorso. Dal cittadino che ha reso noto l’episodio, oltre all’ulteriore segnalazione di un errore nella compilazione del referto, trapela lo sconcerto per il fatto che il tempo di attesa sia stato così elevato anche in relazione ad una problematica di natura cardiaca in una paziente cardiopatica. Ci si chiede, a questo punto, come sarebbe la situazione in caso di chiusura dell’ospedale di Mirandola, qualora l’ospedale di Carpi e quello di Modena dovessero gestire anche gran parte delle emergenze in arrivo dai territori della Bassa modenese.

