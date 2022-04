Ricostruzione, Mantovani (M5S): “Emendamento per proroga uso fondi vincolati per aziende agricole”

“Nonostante ci sia chi sostiene che la ricostruzione post sisma 2012 in Emilia sia stato un successo, sono ancora tanti i cantieri aperti, così come le famiglie e le imprese che sono rimaste indietro. Un impegno particolare l’ho assunto per le imprese agricole che sono state lasciate per ultime e risentono di una problematica particolare. I contributi a loro riservati sono soggetti a scadenza e ogni anno, già da tre anni, mi preoccupo di non far perdere loro il contributo di ricostruzione”.

Così, in una nota stampa, la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani.

“Anche quest’anno ho riportato l’attenzione sul tema e già l’ho riproposto come emendamento a 4 decreti, ma gli interlocutori nei ministeri non prestano la giusta attenzione al problema. Sembra incredibile che non ci sia memoria né organizzazione per far procedere senza intoppi una decisione identica già presa l’anno scorso e anche l’anno prima. Quindi ancora una volta ho riproposto, al Decreto Legge Taglia Prezzi, l’emendamento a mia firma che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l’utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi a imprese agricole e agroindustriali” prosegue Mantovani.

“Va tenuto presente che, alla data dell’8 febbraio scorso, per venti delle domande presentate non erano ancora iniziati i lavori, per un importo totale di 8 milioni di euro, e che per 151 domande i lavori (per un importo totale di contributi di oltre 55 milioni) erano iniziati ma permangono difficoltà a terminarli nel termine ora previsto (31 dicembre 2022) a causa dell’aumento delle materie prime e dei costi della manodopera oltre agli stop del MEF sulla cessione dei crediti che hanno fermato le aziende edili. Si tratta di una misura indispensabile che sono riuscita a ottenere negli anni scorsi e che anche quest’anno continuo a sostenere impegnandomi a portarla avanti” conclude la senatrice pentastellata.