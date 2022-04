San Felice: si parla di clima e ambiente con il metereologo Luca Lombroso

SAN FELICE- Giovedì 7 aprile a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round di via Bassoli alle ore 21, incontro con il meteorologo Ampro e divulgatore ambientale Luca Lombroso sul tema: “Il cambiamento climatico nella Bassa modenese. Per capire cosa succederà nei prossimi anni nei nostri territori e cosa si può fare per migliorare l’ambiente, partendo da noi”.

L’evento è organizzato dall’associazione privata senza scopo di lucro Politeia, dall’associazione culturale Piazza del Mercato, dalla Pro Loco di San Felice: con il patrocinio del Comune di San Felice.

Per partecipare alla conferenza sarà necessario esibire la certificazione verde e indossare la mascherina Ffp2.

