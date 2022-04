San Felice e Poggio Rusco: i Comuni “fanno squadra” per intercettare i fondi Pnrr

SAN FELICE, POGGIO RUSCO- Nel corso del Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, lo scorso 14 aprile, è stata approvata all’unanimità la convenzione tra il Comune di San Felice e il Comune di Poggio Rusco per la richiesta di fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che saranno destinati a progetti di rigenerazione urbana: dalla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Un decreto ministeriale dello scorso 21 febbraio prevede infatti la possibilità, per i Comuni con meno di 15mila abitanti, di potersi associare. Le due Amministrazioni di San Felice e Poggio Rusco hanno quindi convenuto di sottoscrivere questa convenzione, per poi partecipare insieme al bando.

Il finanziamento massimo che i due Comuni potranno ottenere, a seguito dell’ingresso in graduatoria, è di circa 5 milioni di euro: con un piccolo vantaggio per San Felice, che si presenta come il Comune capofila.

I progetti che le due Amministrazioni desiderano presentare interesseranno la riqualificazione dei tratti ciclo-pedonali esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi che si connetteranno alla Ciclovia del Sole- che già ora collega i due Comuni- e interventi mirati alla promozione territoriale: attraverso anche la valorizzazione di immobili presenti sui percorsi ciclabili.

Per il comune di San Felice sono complessivamente 5,7 i chilometri dei percorsi ciclabili da riqualificare: tre dei quali verranno creati ex novo.

Questi i tratti individuati che saranno interessati dagli interventi: ex Sefta San Felice – Finale Emilia (tratto solo nel Comune di San Felice) per circa 2,7 chilometri; incrocio ex Sefta via Cardinala – centro frazione Rivara per circa 900 metri; via I Maggio – via Lollia per circa 800 metri; Pavignane – Rivara da via Grande a via Salicello per circa 1,33 chilometri.

L’attuale Amministrazione comunale fin dal suo insediamento ha deciso di investire sulla viabilità dolce. Nel 2019 i percorsi ciclabili esistenti si estendevano per circa 19,5 chilometri, nel 2022- con i tratti già realizzati e quelli in fase di realizzazione- i chilometri di ciclabili aumenteranno a 21: ai quali si aggiungono i cinque chilometri di Ciclovia del Sole.

Qualora si ottenesse il finanziamento richiesto, si aggiungerebbero altri tre nuovi chilometri: che porterebbero a un totale complessivo di 29.