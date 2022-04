San Prospero, data di stagionatura del Parmigiano sbagliata: indagata proprietaria di un’azienda agricola

SAN PROSPERO – Nel corso di un’ispezione dei Nas in un’azienda agricola di San Prospero è stato rilevata un’incongruenza nella data di stagionatura di alcune forme di Parmigiano, venduto in uno spaccio gestito dall’azienda insieme ad altri prodotti. In particolare, si legge sulla stampa locale, le forme in questione erano state marchiate con una data diversa rispetto alla reale stagionatura del formaggio. Per questo, la proprietaria dell’azienda agricola è indagata per “commercializzazione di prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi fallaci”. La donna si difende sostenendo come sia prassi del Consorzio del Parmigiano la marchiatura periodica: questo, secondo la sua versione, avrebbe provocato lo sfasamento tra l’effettiva stagionatura del Parmigiano e la data riportata sulle forme oggetto delle indagini.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017