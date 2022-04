Sanità, Pelloni (Lega): “Nel modenese, oltre 11mila interventi oltre i tempi massimi di attesa”

La denuncia arriva dal consigliere regionale della Lega Simone Pelloni.

L’esponente del Carroccio incalza la Giunta a esprimersi se tali liste d’attesa siano “in linea con l’obiettivo di mandato amministrativo, secondo il quale ogni cittadino deve accedere alle cure più efficaci indipendentemente dalla propria situazione economica, dalla propria condizione sociale e civile, dal proprio territorio di residenza”.

Nella provincia di Modena gli ultimi dati parlano di “11.000 interventi, su 20.500 totali in lista, che hanno oltrepassato i tempi massimi di attesa (54% sul totale). Tra questi modenesi – precisa Pelloni – ci sono anche casi che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi, e che dovrebbero ricevere la prestazione entro un tempo massimo di 30 giorni”.

Per Pelloni “è improcrastinabile conoscere come il Servizio sanitario regionale intenda operare per garantire il rispetto dei tempi stabiliti a livello normativo e tutelare fino in fondo il diritto dei cittadini alle prestazione sanitarie pubbliche, come espressamente ribadito dall’Amministrazione regionale nelle proprie linee di mandato”.