Sport e solidarietà, nel segno di Aseop: il 15 maggio terza edizione di “Modena nel cuore”

MODENA – Siamo nel pieno dei preparativi per la terza edizione di “Modena nel Cuore”, in programma domenica 15 maggio: sarà una giornata ricca di ospiti, intrattenimento ed eventi, oltre ovviamente alle corse in programma per la giornata.

Quest’anno, tutto il ricavato sarà diretto ad ASEOP – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica di Modena. Lo scopo di ASEOP è quello di aiutare i bambini che hanno bisogno di cure oncologiche, sostenendo le famiglie durante e dopo il periodo di degenza. I partecipanti all’evento avranno, dunque, modo di dare il proprio contributo, attraverso una donazione o partecipando al pranzo benefico.

ASEOP sta inoltre ospitando due famiglie provenienti dall’Ucraina, i cui bambini necessitano di ricevere cure oncologiche, non più accessibili a causa dell’emergenza nel Paese. Il percorso di aiuto umanitario è stato attivato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute.

I conduttori Riccardo Benini, Sandro Damura, Carla Mazzola e Daniele Soragni non vedono l’ora di iniziare per regalare un’esperienza unica a tutti coloro che parteciperanno per divertirsi, sostenere ASEOP e celebrare insieme il Gran Premio Giovanardi.

Un supporto speciale per Modena nel Cuore 3, l’evento previsto per domenica 15 maggio, all’insegna di sport, cultura ma soprattutto di comunità, arriva dal sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli.

“Ringrazio molto l’Ippodromo Ghirlandina per aver deciso ancora una volta di dedicare il Gran Premio Giovanardi a qualcosa d’importante: non solo sport, ma anche una grande dimensione sociale dedicando la raccolta fondi ad ASEOP per un altro momento di modenesità e gustarci sport, cultura e stare insieme”.

