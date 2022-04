Un concorso di idee per la nuova fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna

Un concorso di idee per la nuova fascia della Regione. L’Emilia-Romagna intende dotarsi di una fascia istituzionale quale simbolo distintivo dei suoi rappresentanti, in occasione di manifestazioni e iniziative ufficiali.

La fascia, al pari dello stemma e del gonfalone, consente di valorizzare l’immagine dell’Ente nelle manifestazioni in cui vi sia la partecipazione dei rappresentanti istituzionali della Regione.

L’Assemblea legislativa, pertanto, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso per acquisire una proposta ideativa in forma grafica. Il progetto deve essere elaborato in coerenza con le indicazioni e le caratteristiche grafiche e cromatiche del manuale di immagine coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e con i colori istituzionali dell’Ente. Chiunque sia interessato, in forma individuale o in gruppo, può presentare la propria proposta, con un elaborato grafico a colori della fascia istituzionale e una relazione descrittiva dell’idea, entro le 12 del 31 maggio 2022.

La proposta grafica, insieme alla relazione e alla domanda di partecipazione devono essere inviate via mail all’indirizzo: ALAffLegCom@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, precisando come oggetto ‘Avviso per fascia istituzionale’.

La decisione finale sarà presa dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, che individuerà la proposta vincitrice, sentita la Giunta. Al vincitore sarà riconosciuto un premio pari a 5mila euro.

