29 maggio 2012 – 29 maggio 2022: gli appuntamenti nella Bassa modenese nel giorno del decimo anniversario della seconda scossa

Oggi, 29 maggio 2022 ricorre il decimo anniversario della seconda scossa di terremoto che nel 2012 colpì e mise in ginocchio l’Emilia e, in modo particolare, la Bassa modenese. Per commemorare quei tragici momenti, nel decennale del sisma, tanti gli eventi organizzati per la giornata di oggi nei comuni della Bassa modenese. Di seguito, Comune per Comune, le principali iniziative:

MIRANDOLA

Ore 9.00 – Piazza della Costituente. Ricordo e commemorazione alla presenza delle Autorità. Brani a cura della Banda Giovanile “John Lennon” e del Ensemble Augusta

Ore 10.45 – Piazza della Costituente. Flashmob con la Banda Giovanile “John Lennon”

Ore 11.15 – Piazza della Costituente. Concerto della Banda “La Lyretta” di Nus (Valle d’Aosta) Ore 16.00 – Chiesa di S. Giacomo Roncole. Messa Solenne in ricordo delle Vittime del Sisma

Ore 16.00 – Piazza Chiesa di S. Francesco. Concerto della Banda giovanile sinfonica ANBIMA (Regione Emilia-Romagna) Ore 17.00 – Piazza Ceretti. Concerto della Banda giovanile ANBIMA della Regione Piemonte Ore 18.00 – Piazza della Costituente. Concerto della Banda giovanile ANBIMA della Regione Friuli Venezia Giulia Ore 21.00 – Piazza Conciliazione. “La voce della terra”. Una rassegna di cori in ricordo del sisma – Associazione culturale “Amici della Musica” APS con Filarmonica Cittadina Andreoli

FINALE EMILIA

Domenica 29 maggio, alle ore 11, al Maf in viale della Rinascita 6, in occasione della ricorrenza della seconda scossa che colpì la Bassa modenese, il comune di Finale Emilia ritrova le città con cui, dieci anni fa, strinse patti di amicizia. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

SAN FELICE

Le iniziative per il decennale si concludono domenica 29 maggio: presso il campo di Rivara si svolgerà per l’intera giornata un quadrangolare calcistico organizzato dalla Scuola calcio del Rivara. Dalle 18.30 in piazza Matteotti, Aperiset – Dj set e aperitivo. In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno presso il Pala Round. Le commemorazioni per il decennale del sisma sono organizzate da Comune di San Felice sul Panaro e Pro Loco, con la collaborazione di Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro, parrocchia, associazioni di volontariato, sportive, culturali, Fondazione scuola di musica “Andreoli” e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Main sponsor: San Felice 1893 Banca Popolare e Lapam Confartigianato Imprese.

CONCORDIA

𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎, 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟗 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐚 assieme al sindaco Luca Prandini e al Parroco emerito di Concordia Don Franco Tonini. 𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎, 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐆𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢, 𝐥𝐚 Filarmonica Giustino Diazzi 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 “𝐂𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢𝐚, 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞”, un concerto dove spiccheranno brani appartenenti ai più grandi e vari compositori di tutti i tempi, accompagnati dalle voci del quartetto vocale InCanto Gruppo Vocale e da Luca Violini, una delle più importanti voci nel panorama del doppiaggio cinematografico, televisivo e radiofonico italiano, nonché amico di Concordia. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.

Ore 9 – Pista ciclabile Ex-Sefta (altezza ex Haemotronic) – Posa della prima pietra del monumento in ricordo delle vittime del sisma.

Ore 11 – Chiesa parrocchiale – S.Messa celebrata da Mons. Francesco Ravinale, vescovo emerito di Asti.

Ore 15 – “La ricostruzione dei bambini”, evento con gli alunni della scuola primaria a cura di Riccardo Zangelmi, LEGO Certified professional.

Ore 21 – Giardino del Teatro – Ritrovo e partenza della fiaccolata commemorativa.

SAN PROSPERO

Domenica 29 maggio dalle ore 10:00 ci sarà l’inizio della cerimonia di celebrazione del decennale del sisma. Ritrovo presso la casa del volontariato che dalle 9:30 sarà aperta a tutti i visitatori. A seguire presentazione della mostra “Traiettorie memoriali a partire dal sisma 2012” a cura delle classe seconda de del consiglio comunale dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado e “Sisma 2012 emozioni a dieci anni dall’evento” a cura delle classi quinte della scuola primaria.

A Staggia, invece, è in programma la visita guidata alla chiesa a cura della Arca Srl Restauri. Prenotazione obbligatoria alla biblioteca di San Prospero.

SAN POSSIDONIO

Domenica 29 maggio 2022, dalle ore 8.45 in Piazza Andreoli San Possidonio. Un modo per ritrovare chi ci ha prestato aiuto in un momento tanto drammatico, un modo per ringraziarvi ancora una volta, chi ci ha portato aiuti materiali già dai primi momenti ma anche e soprattutto per il sostegno morale che tanto è servito ad alleggerire una situazione che ci ha trovati disorientati e sconvolti.

CAVEZZO

CAMPOSANTO

NOVI DI MODENA

“COMMEMORAZIONE IN RICORDO DI DON IVAN MARTINI”

• Ore 20,30: Parrocchia di Rovereto s/Secchia, p.zza Papa Giovanni XXIII n.2.

Evento a cura di ANSPI Rovereto

