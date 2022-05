Decennale del sisma, le iniziative di sabato 28 e domenica 29 maggio a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Si avviano alla conclusione, a San Felice sul Panaro, le celebrazioni per il decennale del sisma del 2012.

Sabato 28 maggio, alle 9, è in programma una biciclettata nelle frazioni in collaborazione con Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese e Protezione civile. In caso di pioggia la biciclettata sarà annullata. Alle 10, e fino alle 11.30/12, poi, cantieri aperti con visite guidate a Oratorio di Santa Croce e Duomo. Gli interessati potranno recarsi presso l’Oratorio negli orari indicati. Alle 21, in piazza Matteotti, concerto del ringraziamento per i volontari: “Mi stai a cuore”, con il Coro Moderno Mousiké, diretto da Claudia Franciosi, della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Da mattino a sera, al Tennis Club San Felice di via Agnini: “Tennis Memory day”.

Le iniziative per il decennale si concludono domenica 29 maggio: presso il campo di Rivara si svolgerà per l’intera giornata un quadrangolare calcistico organizzato dalla Scuola calcio del Rivara. Dalle 18.30 in piazza Matteotti, Aperiset – Dj set e aperitivo. In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno presso il Pala Round.

Le commemorazioni per il decennale del sisma sono organizzate da Comune di San Felice sul Panaro e Pro Loco, con la collaborazione di Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro, parrocchia, associazioni di volontariato, sportive, culturali, Fondazione scuola di musica “Andreoli” e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Main sponsor: San Felice 1893 Banca Popolare e Lapam Confartigianato Imprese.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017