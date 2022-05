Aggiornamento Coronavirus 7/5: nel modenese 598 contagi. In Emilia-Romagna 3.238 positivi e 9 decessi

Sabato 7 maggio presso la sala del Tornacanale di Bomporto- in piazza Matteotti- la candidata sindaca Laura Gelatti, in corsa per la carica di primo cittadino di Bomporto alle amministrative del 12 giugno, ha presentato il programma e ufficializzato i 12 nomi della lista civica "Noi Bomporto" [...]