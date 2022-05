All’Ippodromo grande successo dell’iniziativa Modena nel Cuore

Giornata speciale all’ippodromo Ghirlandina in occasione dei gran premi Tito Giovanardi e Carlo Cacciari e della terza edizione della manifestazione Modena nel cuore. A livello sportivo si tratta di due gran premi di grande tradizione e prestigio, che da sempre sono patrimonio non solo modenese ma nazionale perché rappresentano i puledri proiettati nel futuro, in prospettiva Derby innanzitutto. Due Italia si è imposta nel Cacciari e Dimitri Ferm nel Giovanardi ed entrambi sono stati guidati da Andrea Farolfi per conto di Mauro Baroncini. Un vero trionfo per il tandem emiliano-lombardo (Farolfi bolognese, Baroncini milanese) che con due speculari percorsi di testa hanno infranto i sogni della concorrenza mettendo a segno una doppietta di portata storica. La femmina ha vinto in 1.12.4 sul miglio eguagliando il record della corsa appartenente a Valchiria Op mentre il maschio si è imposto in 1.13.6 sui due chilometri. Deludenti i favoriti, Daytona di Cecco, solo quarta e Denzel Treb, cavallo che ha perso l’imbattibilità finendo addirittura ottavo. In premiazione, davanti al un pubblico partecipe ed entusiasta, Andrea Farolfi si è mostrato raggiante e ha confermato il grande feeling che ha con il Giovanardi (vinto per la quarta volta) e il Cacciari (che si è aggiudicato due volte).

IL GRANDE SUCCESSO DI MODENA NEL CUORE

Era al terzo anno la manifestazione Modena nel cuore, evento che ogni volta aggiunge qualcosa e acquisisce una dimensione sempre più di rilievo nell’ambito della nostra città. Quest’anno si poteva prenotare il pranzo a sfondo benefico a favore di Aseop, l’associazione che si prefigge di aiutare e sostenere i bambini colpiti da malattie oncologiche, a cui si poteva aderire con un proprio contributo e partecipando al pranzo. E la risposta è arrivata puntuale e generosa, con oltre 200 prenotazioni e un’area di ristorazione pressochè al completo. Fra le altre iniziative di interesse generale c’era anche la messa all’asta delle magliette di Pergreffi e Scarsella, due dei protagonisti della salita dalla serie C alla serie B del Modena calcio. Per quanto riguarda l’evento si poteva seguire in streaming la diretta su Youtube, Teleradiocittà e Facebook e pare che il successo sia andato anche oltre alle aspettative. Durante il pomeriggio, che è cominciato ufficialmente alle ore 13, grande spazio ha avuto come sempre il gruppo Ologramma, che ha suonato quasi ininterrottamente e ha lasciato comunque spazio agli altri ospiti musicali, da Mario Lavezzi a Marco Ferradini, da Alberto Conti a Giorgio Bertacchini, il tutto coaudiuvato dall’infaticabile Presidente della Modenese Alessandro Arletti, che ha presenziato con grande vitalità a tutte le premiazioni e ai momenti di maggior spicco. La giornata si era aperta con l’inno nazionale, cui è seguito, poco più tardi nel pomeriggio, l’alzabandiera. E si è conclusa, intorno alle ore 18, con l’ultima corsa del programma.

A presentare la manifestazione, come sempre, gli impeccabili Sandro Damura e Riccardo Benini con la collaborazione di Carla Mazzola e Daniele Soragni.

