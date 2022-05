Bomporto: la prima lite già in luna di miele, marito condannato per maltrattamenti

BOMPORTO – Che il matrimonio non fosse cominciato con il piede giusto, lo si poteva intuire già dalla luna di miele, quando una coppia di 31enni, residenti a Bomporto, aveva iniziato a litigare già in luna di miele. La causa scatenante – riporta la “Gazzetta di Modena” – sarebbe stata una scenata di gelosia da parte dell’uomo. Scenate che, in seguito, si sarebbero fatte sempre più frequenti e sarebbero sfociate anche in vere e proprie aggressioni fisiche ai danni della moglie. Per questo l’uomo, un 31enne di origini pugliesi, è stato condannato a 4 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia, dopo che la moglie si era prima rivolta al Centro di salute mentale e poi aveva trovato il coraggio per denunciare il marito violento, in seguito ad un episodio di violenza particolarmente efferata, in cui l’uomo l’aveva colpita con calci al torace, che le avevano incrinato due costole. L’uomo aveva già alcuni precedenti con la giustizia: sul suo conto, infatti, pendevano già due precedenti condanne.

