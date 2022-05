Calcio. Michele Mattioli sarà l’allenatore della Nuova Aurora

Michele Mattioli, 53 anni, è il nuovo allenatore della Nuova Aurora che il prossimo anno disputerà il campionato di Terza categoria.

Mattioli subentra ad Andrea “Buba” Gavioli, il quale ritornera’ allo Junior Finale Emilia dove guidera’ la formazione Allievi.

Michele Mattioli dopo tre stagioni alla guida del XII Morelli (nel primo anno la squadra venne promossa in Seconda categoria) in febbraio era stato esonerato e al suo posto la societa’ mirellese- che ha disputato il girone bolognese di Seconda categoria, classificandosi nelle zone medie basse- aveva ingaggiato mister Brancaleon.

Mattioli, residente a Reno Centese, ha dovuto interrompere l’attivita’ calcistica a soli 28 anni a causa di un brutto incidente stradale, vanta precedenti esperienze anche con le formazioni giovanili di Persiceto ’85 e di Sant’ Agostino (dove per un breve periodo ha guidato anche la prima squadra dei ramarri) ha allenato anche a Galeazza, Massa Finalese e Alberone dove, una decina di anni fa, vinse il campionato di Terza categoria.

“Vengo alla Nuova Aurora in quanto il presidente Arduino Cavallini e il direttore sportivo Valentino Ghedini mi hanno prospettato un progetto importante. Cercheremo 4-5 giocatori di categoria per far crescere i tanti giovani e poter disputare un buon campionati”- ha commentato Michele Mattioli.

Per il prossimo torneo la Nuova Aurora chiederà di poter essere inserita nel girone Ferrarese e non in quello Modenese poichè l’esperienza è stata giudicata dala squadra negativa: sotto molti punti di vista.