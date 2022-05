Camposanto, maggioranza e opposizione unite per la riapertura del centro prelievi

CAMPOSANTO – Attraverso una nota stampa congiunta, Noi per Camposanto e Uniti per Camposanto, rispettivamente gruppo consiliare di maggioranza e di opposizione, mostrano unità di intenti sul centro prelievi a Camposanto, chiedendo, per mezzo di una lettera inviata all’Ausl, la sua riapertura:

“A 10 anni dalla sua “TEMPORANEA” chiusura causata dagli eventi del Sisma, i cittadini di Camposanto stanno ancora aspettando la sua riattivazione. -Esordisce così la lettera congiunta dei capigruppo Sonia Costi e Mauro Neri, uno di maggioranza l’altro d’opposizione, inviata ai vertici dell’Ausl di Modena. – Il nostro comune – spiegano i consiglieri – presenta alcune importanti criticità, primo fra tutte una popolazione “fragile” numericamente importante: persone anziane, non automunite, nuclei famigliari socialmente disagiati per i quali spostarsi in un altro comune diventa un grave problema organizzativo ed economico. Un territorio periferico con una viabilità e un collegamento di mezzi pubblici non idoneo che richiedono la giusta attenzione nelle programmazioni dei servizi.

In questi anni tante sono state le richieste di riapertura del centro da parte delle amministrazioni e delle forze politiche presenti sul territorio, tante le sollecitazioni e le proposte unidirezionali per permettere la ripresa della sua attività. Nonostante la presenza di una sede accreditata idonea per lo svolgimento dei prelievi e la disponibilità di un contributo economico del Comune, l’azienda sanitaria ha dato sempre risposte non esaustive e sorde al reale fabbisogno. Siamo delusi per la scarsa attenzione ai nostri cittadini da parte di chi invece dovrebbe avere come primo obiettivo la loro salute , cittadini di periferia – tuonano i consiglieri Costi e Neri – ma non di serie B! Questa è la prima di una serie di iniziative che vedono tutte le forza politiche impegnate per ripristinare un importante servizio ai cittadini. Attendiamo la risposta puntuale e precisa del dott. Brambilla”.