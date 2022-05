Dilettanti: la Solierese retrocede in Prima Categoria, in Promozione il Cavezzo vince i playoff

di Simone Guandalini – Una gioia e tre dolori per le formazioni della Bassa modenese impegnate ieri, domenica 29 maggio, nelle gare di playoff e playout dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

La gioia e la delusione più grande arrivano entrambe dal Girone C di Promozione, in cui, a causa della sconfitta anche nel ritorno dei playout sul campo del Casumaro (3-0, dopo il ko 1-0 dell’andata), la Solierese retrocede in Prima Categoria: la partita nasce subito male per i ragazzi di mister Giannerini, sotto già al 1′ per una rete di Battistella. Dovendo vincere con due gol di scarto per mantenere la categoria, a quel punto la Solierese si riversa in avanti, ma, così facendo, lascia spazi per il Casumaro, che ne approfitta con Ruggiano, che, tra il 20′ e il 47′, firma la doppietta che vale il definitivo 3-0, che sancisce la peggior conclusione possibile per la stagione della Solierese. Nella finale playoff dello stesso girone, invece, esulta il Cavezzo, che si impone 3-2 contro il Ganaceto e può ora sperare in un comunque difficile ripescaggio in Eccellenza. Avanti 2-0 già nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Ascari ed El Madi, il Cavezzo subisce il gol che accorcia le distanze in avvio di ripresa, ad opera di Teggi, ma al 60′ trova il 3-1 con Marverti. Nel finale, Roncatti firma il gol del 2-3, inutile ai fini del risultato finale, il punto più alto in 90 anni di storia per il Cavezzo.

Arrivano due sconfitte nelle finali playoff del Girone D di Prima Categoria e del Girone E di Seconda Categoria, infine, per Ravarino e Sanmartinese. Il Ravarino cade 2-0 contro lo United Carpi, rivale per tutta la stagione della formazione modenese: a decidere il match, le reti di Bega e Ceci nella prima frazione di gioco. La Sanmartinese, invece, conclude la propria stagione con un ko contro il Daino Santa Croce (1-0): a consegnare al Daino Santa Croce la vittoria nella finale playoff è un gol di Falbo in avvio di ripresa.

Promozione, Girone C, finale playoff:

Ganaceto – Cavezzo 2-3 (Ascari (C), El Madi (C), Teggi (G), Marverti (C), Roncatti (G))

Promozione, Girone C, ritorno playout:

Casumaro – Solierese 3-0 (Battistella, Ruggiano, Ruggiano)

Atletico Spm Calcio – Centese Calcio 1-1

Prima Categoria, Girone D, finale playoff:

United Carpi – Ravarino 2-0 (Bega, V. Ceci)

Seconda Categoria, Girone E, finale playoff:

Daino Santa Croce – Sanmartinese 1-0 (Falbo)

