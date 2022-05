Dilettanti, Solierese a caccia della salvezza, finali playoff per Cavezzo, Ravarino e Sanmartinese

di Simone Guandalini – Domenica 29 maggio è una data cruciale per le squadre della Bassa modenese ancora impegnate nella post-season dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

In Promozione, nel Girone C, la Solierese è a caccia dell’impresa che le consentirebbe di conservare la categoria. Dopo la sconfitta interna contro il Casumaro nell’andata dei playout (0-1) arrivata la scorsa settimana, però, la formazione gialloblù è chiamata al miracolo sportivo sul campo della squadra ferrarese, che ha chiuso il campionato con 5 punti di vantaggio sulla Solierese. Per quanto riguarda i playoff dello stesso girone, è, invece, in programma la finale tra Ganaceto e Cavezzo, che hanno concluso la stagione appaiate a quota 42 punti (il Ganaceto si è, però, classificato secondo, mentre il Cavezzo terzo).

Nel Girone D di Prima Categoria, invece, la finale playoff mette di fronte United Carpi e Ravarino, rispettivamente secondo e terzo in campionato, mentre nel Girone E di Seconda Categoria si sfideranno, sempre in finale playoff, dopo avere eliminato rispettivamente Rivara e Villa d’Oro in semifinale, Daino Santa Croce e Sanmartinese.

Promozione, Girone C, finale playoff (domenica 29 maggio, ore 16.30):

Ganaceto – Cavezzo

Promozione, Girone C, ritorno playout (domenica 29 maggio, ore 16.30):

Casumaro – Solierese

Atletico Spm Calcio – Centese Calcio

Prima Categoria, Girone D, finale playoff (domenica 29 maggio, ore 16.30):

United Carpi – Ravarino

Seconda Categoria, Girone E, finale playoff (domenica 29 maggio, ore 16.30):

Daino Santa Croce – Sanmartinese

