Grosso ramo cade sulla carreggiata. Intervengono i vigili del fuoco

MODENA- I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti stamattina, intorno alle 7, in via Cimone a Modena per un grosso ramo caduto e finito sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione.

