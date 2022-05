Hockey in line, Scomed Bomporto Under 12 e Under 16 impegnati alle selezioni nazionali

BOMPORTO – Ancora protagonisti gli Scomed Bomporto, che sabato 14 maggio vedranno in pista le formazioni Under 12 e Under 16 rispettivamente a Bomporto e Civitavecchia per la disputa delle finali Nazionali. La formazione più giovane giocherà due incontri in casa contro i pari categoria di Ice Imola, mentre gli Under 16 se la vedranno in trasferta con il Civitavecchia Skate.

La formazione Under 14 risulta già qualificata ai quarti di finale grazie al ritiro nello scorso weekend della formazione dei Canguri Brebbia e giocherà nel weekend del 21/22 maggio contro HC Milano. Traguardo ambitissimo e completamente raggiunto per i Bomportesi che vedono tutte le loro formazioni giovanili qualificate a queste selezioni che attribuiranno il titolo di Campione d‘Italia alla squadra migliore.

Questo il programma della giornata:

Categoria Under 12 (Sede Bomporto)

ORE 16.00 IMOLA -SCOMED BOMPORTO

ORE 17.00 UNDER 16 FORLÌ-EMPOLI

ORE 18,30 SCOMED BOMPORTO – IMOLA

ORE 19.30 UNDER 16 EMPOLI-FORLÌ

Categoria Under 16 (Sede Civitavecchia)

ORE 18.00 CIVITAVECCHIA-SCOMED BOMPORTO

ORE 20,30 SCOMED BOMPORTO-CIVITAVECCHIA

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ALLEGRETTI-VECCHI-BELTRAMI-SANTAGIULIANA-GAVIOLI-VERGARI G.-BIGNAMI-LUMIA-STEFANI-ANDREOLI-BRONTESI-RAIMONDI – ALL-PRANDINI-LUCCHINI

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : CORAZZARI E.-TOMASINI-BERGAMINI A.-CORAZZARI R.-REBECCHI-IDRIZOSKI-BERGAMINI F.-ORRU’-PARMEGGIANI-CIPRIANO-ALL.SALA

Nelle foto : Le formazioni Scomed Bomporto Under 12 e Under 16

