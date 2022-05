Medolla, rinviato a giovedì 2 giugno il concerto di Paolo Belli

MEDOLLA – A causa delle previsioni meteo avverse, il concerto di Paolo Belli Big Band a Medolla è stato rinviato a giovedì 2 giugno, sempre alle ore 21 e sempre in piazza Garibaldi a Medolla. Confermati, invece, tutti gli altri appuntamenti della rassegna “Medolla più di prima”.

Alla luce del rinvio, la viabilità non subirà modifiche per la giornata di sabato 28 maggio, mentre domenica 29 maggio dalle ore 14 alle ore 20 verranno chiuse al traffico le seguenti vie:

– Roma (dall’incrocio con via Genova a quello con via Bruino);

– Via San Matteo (dall’incrocio con via Roma a quello con via 25 aprile)

– Via Agnini

– Viale Rimembranze

– Piazza del Popolo

Nello stesso orario via Piave sarà a doppio senso di circolazione. Le deviazioni su via Bologna, via Matteotti e via Bruino verranno indicate da apposita segnaletica.

