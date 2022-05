Decennale del terremoto, a Medolla camminata “sonora” attraverso i luoghi del sisma

MEDOLLA – Le iniziative per ricordare i terremoti del 2012 a Medolla partono da lontano, con tutta una serie di attività fatte nei mesi scorsi anche con le scuole, in collaborazione con Centro Documentazione Sisma e Istituto Storico di Modena, e che in questi giorni vedranno appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Mercoledì 25 maggio, con ritrovo alle ore 18.30 con ritrovo davanti al nuovo Municipio in piazza della Repubblica, “Di bocca in bocca”, camminata sonora (durata 40 minuti circa) a cura di Collettivo Amigdala attraverso i luoghi del sisma. Un modo inedito, con l’accompagnamento della voce di un’attrice, per condividere una conoscenza dei luoghi attraverso il corpo e la voce, il cammino e l’ascolto collettivo. Nella stessa giornata, al parco di via Genova, alle ore 17 primo appuntamento (l’altro sarà giovedì 27 alla stessa ora) con i laboratori resilienti di “Per caso sono un tuo pezzettino?”, per bambini dell’ultimo anno di nido e dei primi due anni della scuola d’infanzia, con il contributo dell’associazione Scuola Viva e organizzato dalle insegnanti e dalle educatrici 0-6 delle scuole di Medolla, così come le iniziative in programma sabato 28 maggio, con la biciclettata aperta a bambini e famiglie che porterà da piazza Missere (ritrovo alle ore 9.30) alla volta della Nuova Sala Arcobaleno, che verrà inaugurata alle ore 10, insieme alle mostre ospitate al suo interno, tra cui “Ricostruiamo con le pietre le parole”, esposizione dei progetti delle scuole di Medolla sul sisma. In questi giorni, è poi in corso di distribuzione “Traiettorie – Memorie di sisma e ricostruzione”, giornalino con le testimonianze raccolte dalle classi quinte della scuola primaria “Iqbal Masih”, realizzato in collaborazione con il Comune e con il contributo della Fondazione Castello Pellacani, mentre il video con le attività realizzate dalla scuola secondaria sarà proiettato alla mostra allestita alla Sala Arcobaleno, e nel formato integrale entrerà a far parte dell’archivio documentale del Centro Documentazione Sisma e dell’Istituto Storico di Modena.

