Mirandola, busta con un bossolo indirizzata all’avvocata Elisabetta Aldrovandi

MIRANDOLA – Minacciata di morte l’avvocata mirandolese Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime e da sempre in prima linea nel sostegno alle donne vittime di violenza. Una cliente dell’avvocata, che aveva anche lei ricevuto lo stesso tipo di minaccia nel mese di marzo, ha, infatti, rinvenuto nel proprio giardino una busta contenente un bossolo, oltre a pesanti insulti, indirizzata inequivocabilmente all’avvocata Aldrovandi che, attraverso Facebook, commenta: “Succede anche questo. Che si può fare? Denunciare. E andare avanti”.

Sia l’avvocata Aldrovandi che la sua assistita hanno sporto denuncia dopo il ritrovamento delle buste contenenti bossoli a loro indirizzate e ora sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto. E’ probabile che il movente del gesto sia da ricercarsi nell’attività a sostegno delle donne vittime di violenze svolta dall’avvocata Aldrovandi. Secondo le parole dell’avvocata Aldrovandi, riportate dal “Resto del Carlino”, “ci sono indizi che restringono il cerchio dei probabili responsabili, ma ovviamente non posso sbilanciarmi. Posso però dire che entrambe le buste riportavano un logo che può essere di aiuto nella ricerca del colpevole”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017