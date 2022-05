Mirandola, finti tecnici in azione a San Giacomo: derubata una 70enne

SAN GACOMO RONCOLE- L’incursione qualche giorno fa nell’appartamento della vittima, una donna di 70 anni, a San Giacomo Roncole. Due uomini in tuta da lavoro- a bordo di un furgone Volkswagen con la stampa di un “Consorzio”- si sono presentati alla porta della donna riferendo una fantomatica perdita di gas che aveva coinvolto le tubature dell’acqua.

La vittima ha quindi fatto entrare i due per un controllo ai condotti indraulici. Una volta in bagno la donna ha però cominciato a tossire e lacrimare: “Probabilmente avevano già spruzzato lo spray di cui erano in possesso- ha spiegato alla stampa locale- Mi è stato detto che si trattava del gas che fuoriusciva dalle tubature. Ho cominciato a sospettare, in quanto di storie simili se ne sentono moltissime alla televisione. Ma ero come stordita dalla rapidità degli eventi, non riuscivo a non obbedire”.

I due malviventi hanno indotto la donna a mostrar loro la cassaforte: “Non possiedo la cassaforte, ma mi sono comunque recata al piano superiore e preso i valori”- ha poi spiegato la vittima. Le è stato poi chiesto di riporli nel freezer per proteggerli dallo “scolorimento”.

Ma quest’ultimo “consiglio” ha messo in allarme la donna che, lasciando un amico a sorvegliare i due, si è recata dalla nipote per cercare aiuto nell’appartamento vicino. Una volta rientrata, però, i due erano scomparsi: così come tutti gli oggetti riposti nel freezer.

La 70enne ha sporto regolare denuncia. I due avevano già “colpito” a Mirandola e Cento.

