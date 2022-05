Risarcimento da 1,4 milioni di euro a due famiglie delle vittime del crollo alla Haemotronic

Risarcimento da 1,4 milioni di euro a due famiglie delle vittime del crollo alla Haemotronic di Medolla. Il Tribunale Civile ha dato ragione ai superstiti di Biagio Santucci e Giordano Visconti, deceduti il 29 maggio a Medolla. Dopo dieci anni, è la prima e unica sentenza che pone un punto fermo in favore delle vittime del terremoto del 2012, dopo che – sullo stesso caso – il procedimento penale era stato archiviato. Santucci e Visconti sono due delle quattro vittime della tragedia.

Le loro famiglie hanno combattuto in Tribunale incessantemente, con l’avvocato Tullio Virgili per i Santucci e Patrizia ed Emanuele Guarino hanno seguito i famigliari di Visconti, e adesso il procedimento civile ha riconosciuto per i ricorrenti il risarcimento per il lutto. Il giudice del tribunale di Modena, Michele Cifarelli, ha stabilito un risarcimento complessivo per i superstiti del valore complessivo di un milione e 400 mila euro, 952 ai Santucci e 512 mila ai Visconti.

Si, dal punto di vista penale non ci sono responsabilità sulle vicenda, quindi nessuno andrà mai in prigione per quei morti, ma dal punto di vista civile il discorso è diverso, perchè i quattro operai morti hanno perso la vita il 29 maggio 2012, quando il terremoto si era palesato da 9 giorni, l’attività sismica era ancora in atto e quindi, se non proprio prevedibile, che potesse avvenire una tragedia era possibile.

