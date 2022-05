Seconda Categoria, lotta playoff nel Girone E: la Sanmartinese ospita la Solarese, Baracca Beach-Rivara

di Simone Guandalini – Ultima giornata del Girone E di Seconda Categoria in programma oggi, domenica 15 maggio. Tutto già deciso per quanto riguarda la promozione in Prima Categoria, già conquistata alla Solarese, aritmeticamente prima dalla scorsa settimana, e la retrocessione diretta in Terza Categoria, toccata al 4 Ville, è tutto ancora in gioco, invece, per quanto riguarda le posizioni in zona playoff e playout, con gli obiettivi che si intrecciano negli scontri dell’ultimo turno. La Solarese capolista sarà in parte arbitro della lotta per le posizioni playoff, in quanto farà visita alla Sanmartinese, scivolata al quarto posto dopo il ko contro il Campogalliano dell’ultima giornata, ma appaiata al Daino Santa Croce terzo e a – dalla Villa d’Oro seconda, che si affronteranno nell’ultimo turno, in uno scontro diretto che mette in palio il secondo posto in classifica. Il Rivara, quinto a -2 dalla seconda posizione, farà, invece, visita ad un Baracca Beach in piena lotta salvezza, mentre la Vis San Prospero ospiterà il Campogalliano. Impegno casalingo contro il fanalino di coda 4 Ville, infine, per una Folgore Mirandola che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Nel Girone G, invece, sono ancora due le giornate che mancano alla fine del campionato: nel 25esimo turno, la Pol. Nonantola, già promossa in Prima Categoria da alcune settimane, farà visita ad uno Zocca bisognoso di punti, in quanto penultimo in classifica.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale, dopo la vittoria sul Filo conquistata nel turno infrasettimanale, chiuderà la propria stagione andando alla ricerca di un posto nei playoff nel difficile incontro casalingo contro il Bondeno capolista.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 26 (domenica 15 maggio, ore 16.30):

Baracca Beach – Rivara

Folgore Mirandola – 4 Ville APS

Novellara Sportiva – Cabassi Union Carpi

San Paolo – Carpine 1954

Sanmartinese – Polisportiva Solarese

Villa d’Oro Calcio – Daino Santa Croce

Vis San Prospero – Campogalliano

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 49

Villa d’Oro Calcio 43

Daino Santa Croce 42

Sanmartinese 42

Rivara 41

Vis San Prospero 38

Novellara Sportiva 38

Campogalliano 34

Folgore Mirandola 32

Cabassi Union Carpi 32

Carpine 1954 26

San Paolo 25

Baracca Beach 24

4 Ville APS 17

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 25 (domenica 15 maggio, ore 16.30):

Appennino 2000 – Bazzanese Calcio 1923

Calcara Samoggia – Monte San Pietro

Crespo Calcio – Ponte Ronca

Pioppe Calcio – Piumazzo 1970

S. Anna – Gaggio

United Montefredente – Maranese

Zocca – Pol. Nonantola

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 61

S. Anna 45

Gaggio 42

Pioppe Calcio 38

Crespo Calcio 37

United Montefredente 35

Ponte Ronca 34

Appennino 2000 34

Piumazzo 1970 32

Maranese 28

Monte San Pietro 28

Bazzanese Calcio 1923 25

Zocca 16

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, calendario giornata 26 8domenica 15 maggio, ore 16.30):

Barco – Nuova Codigorese

Dogatese – Laghese

Junior Finale – Bondeno Calcio

Ricci Francesco – Santa Maria Codifiume

Sorgente – Filo

Traghetto Molinella – Ostellatese

Riposa: Amici di Stefano

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 53

Ostellatese 50

Amici di Stefano 2017 47*

Nuova Codigorese 41

Junior Finale 41

Santa Maria Codifiume 40

Ricci Francesco 34

Filo 26

Dogatese 24

Sorgente 23

Traghetto Molinella 20

Laghese 20

Barco 1

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017