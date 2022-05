Seconda Categoria, nel Girone L si infiamma la lotta playoff: lo Junior Finale vince 4-3 a Filo

di Simone Guandalini – Un turno infrasettimanale, valido per la penultima giornata di campionato, nel Girone L di Seconda Categoria, si è disputato nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio. A novanta minuti dal termine del campionato, si infiamma la bagarre in zona playoff, con tre squadre, Nuova Codigorese, Junior Finale e Santa Maria Codifiume, ancora in corsa per gli ultimi due posti. Il pareggio casalingo della Nuova Codigorese contro il Ricci Francesco (1-1), infatti, ha riaperto i giochi, grazie alle contemporanee vittorie di Santa Maria Codifiume (4-2 sulla Dogatese) e Junior Finale (4-3 nella trasferta di Filo). La formazione finalese torna al successo dopo due pareggi e due sconfitte in una gara ricca di emozioni, grazie alla doppietta di Pareschi e alle reti di Roncarati e Tassinari. Nell’ultimo match della stagione, in programma domenica 15 maggio, lo Junior Finale proverà a difendere la propria quinta posizione, l’ultima valida per i playoff, nella gara interna contro il Bondeno primo in classifica.

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 25:

Bondeno Calcio – Amici di Stefano 2017 1-0

Filo – Junior Finale 3-4

Laghese – Sorgente 1-0

Nuova Codigorese – Ricci Francesco 1-1

Ostellatese – Barco 2-0

Santa Maria Codifiume – Dogatese 4-2

Riposa: Traghetto Molinella

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 53

Ostellatese 50

Amici di Stefano 2017 47*

Nuova Codigorese 41

Junior Finale 41

Santa Maria Codifiume 40

Ricci Francesco 34

Filo 26

Dogatese 24

Sorgente 23

Traghetto Molinella 20

Laghese 20

Barco 1

*una partita in più

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017