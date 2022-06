A San Felice il progetto fotografico “Ambiente clima futuro”

SAN FELICE- La FIAF è stata la prima, e sinora unica, realtà ad aver strutturato e lanciato un progetto fotografico organico

riguardante le problematiche ambientali, in funzione non solo di registrare “in pianta” l’attuale situazione italiana- a cavallo tra un passato di sfruttamento e la scarsa preservazione dell’habitat naturale e un presente che, pur ricco di contraddizioni, punta con decisione a un futuro sostenibile- ma di fornire anche un valido spunto per un’ampia riflessione di tipo culturale e sociologico. Il Progetto fotografico della FIAF vuole essere, quindi, un’occasione per riflettere su questi processi di trasformazione: raccontando sia i luoghi e le attività dove esistono progetti ed esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e depauperamento delle risore non rinnovabili per sostenere attività economiche inconciliabili con il mantenimento di un equilibrio naturale.

Il Progetto fotografico nazionale 1032 autori con 14.448 immagini si sono cimentati con le varie tematiche ambientali, mappando l’intero territorio nazionale per restituire una visione complessiva di questo preciso momento storico. Sono stati 24, invece, gli autori di audiovisivi che, supportati dal Dipartimento DIAF, hanno aderito con 27 opere . E proprio questo è il valore aggiunto: una rete di persone che ha compreso l’importanza di un disegno più generale, fotografi consci del puzzle che tutti insieme andavano a comporre nell’ottica di un unico piano. La fase conclusiva del progetto fotografico “Ambiente clima futuro” vede l’inaugurazione, il 18 giugno 2022 alle ore

17.30, di una grande mostra presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore – CIFA – di Bibbiena (via delle

Monache 2 – AR), mentre circa 100 mostre locali, aperte in contemporanea in Italia, faranno da corollario completando il senso. Queste ultime, avendo per oggetto prevalentemente le zone di prossimità delle varie sedi espositive, costituiscono una preziosa documentazione per sensibilizzare e informare a livello locale, oltre che fornire, nell’insieme, lo stato dell’arte della sensibilità ambientale nel nostro Paese. Il Progetto fotografico a San Felice sul Panaro A San Felice è stato il Photoclub Eyes E.F.I a organizzare il progetto “Ambiente clima futuro” presso gli spazi del centro culturale Opera Galleria Fiaf: in via Montessori 39. La mostra è stata inaugurata il 13 giugno 2022 alle ore 21:30 e ha visto la partecipazione dell’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Bocchi. alla quale sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del La mostra resterà aperta fino al 17 luglio ed è visitabile il lunedì e il giovedì dalle 21 alle 23. Questi tutti gli autori che hanno partecipato: ALESSANDRO GIORDANO – PHOTOCLUB EYES E.F.I.

ANDREA ZIRONI – PHOTOCLUB EYES E.F.I.

ANNA BORSARI – CIRCOLO FOTOGRAFICO IL PALAZZACCIO

DANIELA BAZZANI – PHOTOCLUB EYES E.F.I.

DAVIDE BENATTI PHOTOCLUB EYES E.F.I.

DAVIDE FELICANI CIRCOLO FOTOGRAFICO IL PALAZZACCIO

FABIO BUTTIERI FOTOCLUB IL GUERCINO B.F.I.

GESSICA BOARATI PHOTOCLUB EYES E.F.I.

GIORGIO BOCCHI – PHOTOCLUB EYES E.F.I.

