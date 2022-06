A Soliera va in scena il teatro clownesco con lo spettacolo “Munuscolo”

SOLIERA- Martedì 28 giugno, alle ore 18, appuntamento al parco della Resistenza di via Arginetto, a Soliera, con il teatro clownesco della compagnia Reverie Teatro. Nell’ambito del cartellone estivo di Soliera Open Air, va in scena “Munuscolo”: uno spettacolo per bambini e famiglie di e con Matteo Carnevali e Alessandra Crotti.

“Munuscolo” è un viaggio semplice, dentro la relazione autentica tra due individui spogliati di tutto ciò che è superfluo. Un lavoro sul teatro fisico, che predilige l’espressività corporea e quella verbale. “Un percorso sospeso in una dimensione leggera, dinamica e giocosa per arrivare a trovare l’essenziale, la verità e la poesia dello ‘stare vicini’ senza pronunciare parole, ma cercando di dirsi tantissime cose”. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

