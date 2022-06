Anfass Mirandola, sabato 25 giugno inaugurazione a Cavezzo

CAVEZZO – Sabato 25 giugno 2022, in piazza Tre Martiri 2, a Cavezzo, alla presenza delle istituzioni regionali, provinciali, dei territori rappresentati, della

cittadinanza e di tutte le altre associazioni che operano sul territorio, si svolgerà l’inaugurazione di Anfass Mirandola, recentemente costituitasi sul territorio per offrire una rappresentanza anche nei Comuni dell’Unione Area Nord e di Carpi.

L`Associazione, che vanta 64 anni di presenza capillare sul territorio Nazionale, opera con un apporto attivo da parte di Famiglie e Volontari, a livello politico, culturale e operativo, promuovendo e realizzando Servizi Sanitari riabilitativi e assistenziali, in stretta collaborazione e sinergia con gli Enti Locali, le Istituzioni e con tutti i Soggetti attivi che operano nel Mondo delle Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, e con azioni e attività di informazione e sensibilizzazione della Comunità, volte ad affermare i principi e i diritti civili e umani delle Persone con Disabilità sanciti dalla Convenzione ONU, affinché ogni Persona con disabilità possa scegliere come vivere, alla pari di quanto avviene per chiunque altro.

Dal 1958 ad oggi, ANFFAS, passo dopo passo, conquista dopo conquista, ha contribuito e contribuisce attivamente e fattivamente a realizzare una grande evoluzione del Paese, per assicurare il pieno rispetto dei Diritti di tutti i Bambini, i Ragazzi e le Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, sostenendoli con le Proprie Attività, nei Loro Percorsi di Autoaffermazione e Autodeterminazione, in ogni ambito della loro Vita, per migliorarne la qualità.

