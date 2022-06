Arte in Castello Campori con il “Miniquadro Città di Soliera”

SOLIERA- Prenderà il via domenica 19 giugno, alle 10.30, per concludersi domenica 26 giugno la 13ª edizione del “Miniquadro Città di Soliera”: la rassegna di arte pittorica contemporanea allestita negli spazi del Castello Campori proposta dall’associazione Amici dell’Arte e dalla Fondazione partecipata per la cultura Campori, con la collaborazione del Comune di Soliera.

Anche quest’anno a “Miniquadro Città di Soliera” parteciperanno affermati pittori del panorama italiano con opere di dimensioni che non superano i 30×40 centimetri. Alcuni nomi spiccano fra gli altri, noti al pubblico per aver partecipato a passate edizioni della Biennale e per i riconoscimenti ottenuti: Chiarani, Marini, Davoli, Erani, Gueggia e Filippi. All’interno della manifestazione verrà allestita la mostra dello scultore Claudio Nicoli. La mostra, a ingresso libero, si potrà visitare dal 19 giugno al 26 giugno (giorni festivi e prefestivi: 10,30-12,30; 16,00-22,30 – giorni feriali: 20,30-22,30). Domenica 26 giugno alle ore 13- a manifestazione conclusa e alla presenza delle autorità, degli artisti e della giuria- la premiazione dei primi tre quadri vincitori e del quadro preferito dai visitatori della mostra. Per informazioni: 059568543– www.solierarte.it

