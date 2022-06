“Boss in incognito”: la Chimar di Soliera sbarca su Rai2

SOLIERA- E’ stata una serata di emozioni in casa Arletti, martedì 14 giugno: amici e parenti si sono infatti riuniti per guardare la puntata di “Boss in incognito” che ha visto Marco Arletti- amministratore delegato della Chimar Spa di Soliera– protagonista della puntata della nota trasmissione condotta da Max Giusti e in inda su Rai2.

Per una settimana il manager- sapientemente travestito e reso irriconoscibile- si è presentato ai suoi dipendenti come Federico e ha lavorato al loro fianco: così come prevede il format della trasmissione.

“E’ stata una sorpresa per noi tutti in quanto non avevamo visto il montaggio, dunque per la prima volta abbiamo visto il risultato dell’operazione – racconta Arletti – sono rimasto soddisfatto per come ne è uscita l’azienda, per i valori che portiamo avanti da anni e per come sono state tratteggiate le storie personali di alcuni dei nostri dipendenti: fatte emergere attraverso il ‘gioco’, ossia le domande poste da Federico”.

La presenza delle telecamere durante la settimana lavorativa è stata giustificata dalla volontà di girare un documentario sull’impresa, il lavoro e le persone nell’ambito del post pandemia: ” E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai””- ha concluso il manager.

