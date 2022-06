Campionato Italiano femminile ciclismo: il 26 giugno modifiche alla viabilità a Finale, Concordia, San Possidonio, Cavezzo, Camposanto, San Prospero, Bomporto e San Felice

Domani, domenica 26 giugno, è in programma il Campionato italiano femminile di ciclismo che, nell’edizione 2022, in occasione del decennale del sisma del 2012, si svolgerà interamente sul territorio della Bassa modenese, con partenza da Medolla e arrivo a San Felice. Il territorio di tutti i comuni dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, più quello di Bomporto, saranno interessati dal passaggio della corsa. E’ perciò, stato necessario prevedere delle modifiche alla viabilità in tutti i comuni interessati (qui le modifiche alla viabilità previste a Mirandola, qui il percorso completo della corsa):

FINALE EMILIA

Per quanto riguarda Finale Emilia, il passaggio avverrà sulla SP468R via per Modena Ovest da Massa Finalese. La gara attraverserà il centro della frazione, transitando per piazza Caduti per la Libertà, proseguirà in direzione del capoluogo, entrerà a Finale dalla rotatoria di via Fratelli Rosselli, procederà su via per Modena, poi via Rotta, via Dante, via Cappuccini, via Po, via Frassoni, via Seminario, via Canalazzo Cascinetta e si immetterà quindi nella tangenziale per ritornare su via per Modena Ovest e, a Canaletto, imboccare via per Camposanto.

Nel Comune di Finale Emilia, a partire dalle ore 13, il traffico sarà consentito solo nella direzione di marcia della corsa. È prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale, relativamente alle strade di competenza sul percorso di gara, a partire dal 15 minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce (atteso tra le 13.40 e le 14 circa) fino a cessate esigenze.

SAN FELICE

Il territorio di San Felice sul Panaro vedrà il transito della corsa, con chiusura al traffico: dalle ore 12 alle ore 18.30 sulle vie Repubblica, Agnini, Costa Giani e Tosatti; dalle ore 13 alle ore 14 sulla SS. 468 (da Medolla fino a Rivara); dalle ore 15 alle ore 18.30 dalla Frazione di Confine fino SS 468 (tangenziale); passando per via Villanova, via I° Maggio, rotonda via Tassi, via Casarino, via Canalino, via degli Estensi quindi SS 468 (tangenziale San Felice) fino a via Repubblica da dove verrà percorso due volte il circuito indicato sopra transitando per via Agnini e via Furlana.

Sarà vietata la circolazione stradale sulla S.S. n. 568 verso Camposanto (direzione contraria al senso della corsa) mentre per brevissimi periodi sarà consentita la circolazione verso San Felice (direzione della corsa). Dopo le ore 14, la S.S. 468, provenendo da Finale Emilia, sarà percorribile fino all’incrocio con via degli Estensi.

CAMPOSANTO

Il territorio di Camposanto vedrà il transito della corsa, con chiusura del traffico: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 sulla SP 2 (percorso lungo); dalle ore 15.30 alle ore 17 sulla SP 5 (Cavezzo – Camposanto) e SS 568 (via per San Felice) durante i due transiti sul circuito. La SP 2 (Panaria) non sarà, inoltre, percorribile verso Finale Emilia (direzione contraria alla marcia della corsa) e verso Bomporto sarà percorribile soltanto dopo il passaggio dei corridori. Sarà vietata la circolazione stradale sulla SP 5 verso Cavezzo (direzione contraria alla corsa) mentre per brevissimi periodi sarà consentita la circolazione sulla SS 568 in direzione della corsa (direzione San Felice).

CAVEZZO

A Cavezzo verranno chiuse al traffico le seguenti vie, dalle ore 14.30 alle ore 15.10 circa: via Aldo Moro, via Sant’Anna, via Concordia.

SAN PROSPERO

Il territorio di San Prospero vedrà il transito della corsa, con chiusura al traffico: dalle ore 14.15 alle ore 15.00 sulla S.S. n.12 (percorso lungo); dalle ore 15.30 alle ore 17.00 su S.P. n. 5 (Cavezzo – Camposanto) . La S.S. n. 12 (Canaletto) non sarà percorribile verso Modena (direzione contraria al senso della corsa) e verso Mirandola sarà percorribile soltanto dopo il passaggio dei corridori. Per brevissimi periodi sarà consentita la circolazione stradale sulla S.P. n. 5 verso Camposanto (direzione della corsa) mentre non sarà percorribile verso Cavezzo (direzione opposta alla corsa).

CONCORDIA

Il territorio di Concordia vedrà il transito della corsa, con chiusura al traffico dalle ore 14.30 alle ore 15.30 su via per San Possidonio, via Matteotti e SP 8 (via per Mirandola). La SP 8 (via per Mirandola non sarà percorribile verso Concordia (direzione contraria al senso della corsa) e verso Mirandola sarà percorribile soltanto dopo il passaggio dei corridori. Via per San Possidonio sarà chiusa all’incrocio con via Carducci e percorribile solo dopo il transito dei corridori. Via Matteotti sarà percorribile solo dopo il transito dei corridori.

SAN POSSIDONIO

Il territorio di San Possidonio vedrà il transito della corsa con chiusura al traffico: dalle ore 14.30 alle ore 15.15 sulla via SP 8 (via Mazza, percorso lungo); dalle ore 15 alle ore 15.30 sulla SP 8 (via Provinciale, percorso lungo). La SP 8 (via Mazza) non sarà percorribile verso Cavezzo (direzione contraria al transito della corsa) e verso Concordia sarà percorribile soltanto dopo il transito dei corridori. La SP 8 (via Provinciale) non sarà percorribile verso Concordia (direzione contraria al passaggio della corsa) e verso Mirandola sarà percorribile soltanto dopo il passaggio dei corridori.

BOMPORTO

Verrà sospesa la circolazione, su entrambi i sensi di marcia, dalle ore 14, sulle seguenti strade: SP 2 (Panaria), nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Camposanto e la rotatoria con la SP 1 (Sorbarese) a Bomporto; SP 1 (Sorbarese), nel tratto compreso tra la rotatoria con la SP 2 (Panaria) e l’incrocio con la SS 12 (Canaletto), a Sorbara; SS 12 (Canaletto), nel tratto compreso tra l’incrocio con la SP 1 (Sorbarese) a Sorbara e il confine con il Comune di San Prospero.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017