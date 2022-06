Carpi. Stalking e lesioni alla rivale in amore: 26enne finisce a processo

CARPI- Sarebbe la gelosia per uomo la causa scatenante di una serie di atteggiamenti persecutori che una 26enne carpigiana ha messo in atto nei confronti della sua rivale in amore. Lo stalking si è scatenato in un primo momento sui social, con offese e minacce diventate poi quotidiane: tanto da invadere letteralmente il profilo Instagram della “rivale” in amore con insulti di ogni genere.

La situazione è infine degenerata quando la 26enne ha raggiunto l’altra sul posto di lavoro, trascinandola fuori per i capelli.

La giovane è finita alla sbarra per stalking e lesioni nei confronti di una coetanea e sarà giudicata con rito abbreviato.

