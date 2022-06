Cavezzo, lunedì 27 giugno bagno di gong sotto le stelle

CAVEZZO – Lunedì 27 giugno, nel parco di Disvetro di Cavezzo (via di Mezzo 178 A), appuntamento alle ore 21 con un bagno di gong sotto le stelle con la naturopata Monica Benatti. Si tratterà, come si può leggere nel volantino sottostante, di un’immersione sonora ed energetica nelle profonde ed ancestrali vibrazioni del gong e delle campane tibetane, a contatto con la natura. Un’intima esperienza per essere coccolati dalla sacra energia riarmonizzante degli strumenti più vibranti al mondo. Per chi fosse interessato a partecipare, è consigliata la prenotazione (Monica: 335 5207031). La quota di partecipazione è di 25 euro e occorre portare materassino e coperta.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017