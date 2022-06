Cessione dei crediti, il blocco mette a rischio 1800 posti di lavoro nel modenese

MODENA- Dopo l’incontro con il Movimento 5 Stelle, giovedì 9 giugno è stata la Lega- rappresentata dall’onorevole Guglielmo Golinelli e dal senatore Stefano Corti- a incontrarsi con gli imprenditori di CNA.

Al centro del confronto l’allarme delle imprese settore casa – costruzioni e impiantisti – per la situazione creatasi sul mercato dei crediti fiscali: una situazione che sta bloccando centinaia e centinaia di cantieri.

Un contesto nel quale migliaia di imprese sono sulla soglia del default a causa dell’impossibilità di monetizzare gli sconti in fattura concessi ai clienti: con una conseguente crisi di liquidità che sta congelando il settore.

“A rischio – ha sottolineato Alessandro Amati, vicepresidente provinciale – ci sono ormai anche i posti di lavoro, circa 1.800 in provincia e 150milaa livello nazionale”.

“L’unica strada possibile – ha aggiunto Luca Giovannelli, presidente dei costruttori modenesi aderenti a CNA – è lo sblocco della cessione dei crediti, che vede le banche in attesa della conversione in legge dell’ultimo decreto in materia e una proroga dei termini del superbonus che consentirebbe di raffreddare il mercato. Superbonus che, giova ricordarlo, ha permesso l’emersione di tante imprese che operavano largamente in nero”.

Corti e Golinelli hanno colto l’allarme di CNA e convenuto sulla necessità di correttivi immediati, ma anche di una nuova e più stabile politica delle agevolazioni.