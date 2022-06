Chiusura ponte Sant’Ambrogio, Platis, Casano e Sardone (FI): “Prima andavano trovati i correttivi, poi l’annuncio”

Attraverso una nota stampa, Antonio Platis, consigliere provinciale di Forza Italia, Michele Sardone consigliere di Forza Italia a Castelfranco Emilia, e Pino Casano, consigliere di Forza Italia a Nonantola, intervengono in merito alla chiusura del ponte di Sant’Ambrogio:

“Prima andavano trovati i correttivi e poi fatto l’annuncio. Si valuti la gratuità autostradale tra Valsamoggia e Modena Sud. Confidiamo sia l’occasione per rimettere al centro il progetto della via “Emilia Bis” lanciato da Lunardi nel 2005”.

Lo spettacolo offerto di questi giorni è avvilente per imprese e famiglie che vedono prima Anas decidere questa maxi-chiusura senza confrontarsi con nessuno e ora la rincorsa degli Enti locali per minimizzare i danni. Non va escluso rendere il pedaggio autostradale gratuito tra i caselli Valsamoggia e Modena Sud. Quanto accaduto è inqualificabile e rappresenta la debolezza della politica modenese. Nell’attesa di vedere le soluzioni tecniche proposte, lanciamo una sfida agli amministratori: dal 2005, il ministro Lunardi del Governo Berlusconi, ha aperto il dibattito sulla realizzazione di una via Emilia Bis.

L’importante chiusura del Ponte di Sant’Ambrogio ha messo in luce la fragilità della viabilità pensata, ricordiamolo, in epoca romana. Un anno fa in Regione, in comune a Castelfranco e all’Unione del Sorbara sono stati approvati ordini del giorno che andavano in quella direzione. Ben poco si è mosso sul versante modenese, mentre i primi due lotti dell’arteria, relativi al tratto Forlì-Forlimpopoli, sono già in programmazione”.