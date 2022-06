Ciclismo, campionato italiano femminile: sabato 25 giugno presentazione delle squadre

Il territorio della Bassa modenese sarà interessato domenica 26 giugno dallo svolgimento del Campionato Italiano femminile Elite Under 23. Sabato 25 giugno, alle ore 18.30, in piazza Garibaldi, a Mirandola, saranno presentate le squadre partecipanti alla manifestazione sportiva nazionale. La gara prevede prima l’attraversamento dei territori dei Comuni (percorso lungo): Medolla (partenza); San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Bomporto, San Prospero, Cavezzo, San Possidonio, Concordia sulla Secchia, Mirandola, San Felice sul Panaro, quindi un circuito (percorso breve) da ripetersi due volte che transiterà per:

– SP n. 468: da San Felice a Medolla;

– SS n. 12: da innesto con SP n. 468 (rotonda “Sigma” a Medolla) fino alla rotatoria della Cappelletta del Duca;

– SP n. 5: (Cavezzo – Camposanto) da rotatoria con SS n. 12 fino a Camposanto;

– SS n. 568 (da incrocio con SP n. 5 a Camposanto fino a San Felice);

– SP N. 468 da incrocio con SS n. 568 fino alla rotonda di Via Repubblica) poi due transiti sul traguardo di Via Agnini (San Felice).

Ciò comporterà, per disposizione prefettizie finalizzate a garantire la sicurezza, probabili interruzioni della viabilità lungo i due percorsi all’interno delle fasce orarie tra le 13,00 e le 18,00. Si informano quindi tutti gli interessati, chiedendo sin d’ora la massima collaborazione nel prevenire inconvenienti, organizzando i propri impegni per evitare – se possibile – che in tale fascia oraria si debba circolare lungo il tracciato di gara del campionato italiano.

In particolare, evidenziamo come la chiusura al traffico del percorso potrà comportare difficoltà per la circolazione, pertanto, si invita a limitare gli spostamenti lungo il percorso e ad attenersi a quanto impartito dal personale presente in strada per il servizio di viabilità (Polizia Locale, volontari, ecc).

Si informa che durante il tragitto del percorso “lungo” sarà possibile transitare nel senso della corsa mentre durante la percorrenza dei due circuiti finali la strada resterà chiusa completamente al traffico.

