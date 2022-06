Cooperative e digitale: la Camera di Commercio approva il bando

MODENA- La Camera di Commercio ha approvato un bando rivolto alle società cooperative di qualunque tipologia- aventi sede legale nella provincia di Modena- finalizzato a favorire l’adozione e lo sviluppo di tecnologie digitali e a creare le competenze necessarie ad avvicinare sempre più le cooperative a percorsi di trasformazione digitale, che introducano innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali.

Il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 3.500 euro per ciascuna società cooperativa. Non sono previsti costi minimi e saranno ammesse anche le spese per l’introduzione dello smart working.

Le domande dovranno pervenire per via telematica dalle ore 11.00 di venerdì 1 luglio 2022 fino alle ore 12.00 di lunedì 8 agosto 2022.

Tutte le informazioni e le modalità di domanda sono verificabili sul portale della Camera di Commercio.