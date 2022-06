Covid. Ecco cosa ha deciso il Governo sulle mascherine

Dopo quasi due anni e mezzo le mascherine non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi come cinema, teatri e luoghi sportivi: resta solo la raccomandazione.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha però firmato l’ordinanza ponte che prevede la proroga al 30 settembre dell’obbligo del dispositivo di protezione sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni)- fatta eccezione per l’aereo– e nelle strutture sanitarie: comprese le Rsa.

Cosa succede sui posti di lavoro

Resta fino al 30 giugno 2022, per i dipendenti privati, l’obbligo di indossarei dispositivi di protezione sul luogo di lavoro. Decade invece la raccomandazione per i dipendenti pubblici.

A scuola durante gli esami

Secondo l’ordinanza ponte firmata da Speranza le mascherine non saranno obbligatorie per gli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Sulla possibilità del ritorno della mascherina a scuola a settembre, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi- intervenuto a “Mattina 24” su RaiNews24- aveva sottolineato come “non è una lotteria, noi non giochiamo alla lotteria con i nostri figli. Noi stiamo lavorando per una presenza in sicurezza e soprattutto in presenza”.

In chiesa

Niente mascherine durante le funzioni liturgiche, anche se resta la raccomandazione di utilizzarle. Tornano ad essere usate le acquasantiere, vuote da due anni, e si torna anche alle processioni per l’offertorio.

