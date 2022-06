Donazioni di sangue, calo della raccolta nel primo quadrimestre del 2022

‘Non tutti possono andare in vacanza. Di sangue c’è sempre bisogno, soprattutto in estate. Prima di partire ricordati di donare’. E’ il messaggio della campagna di comunicazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna in vista del periodo estivo e della Giornata mondiale dei donatori di sangue, che si celebra martedì 14 giugno.

Realizzata insieme ad Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), Admo (Associazioni Donatori Midollo Osseo – Emilia-Romagna), FedRed (Federazione delle Associazioni emofilici dell’Emilia-Romagna Onlus) e A.L.T. (Associazione per la lotta contro la Talassemia di Ferrara), vuole richiamare l’attenzione sulla necessità della donazione, soprattutto con l’estate alle porte.

Perché i numeri della raccolta sangue e dei donatori nel 2021 sono cresciuti rispetto al 2020 e come tutti gli anni la regione è riuscita a mantenere l’autosufficienza, ma di sangue – proprio come ricorda il messaggio della campagna – c’è sempre bisogno. Soprattutto perché da inizio anno, con il perdurare della pandemia e l’aumento di casi Covid anche tra i donatori, si registra una contrazione, che va di pari passo con l’aumento della richiesta, soprattutto di globuli rossi concentrati, in relazione alla ripresa delle attività assistenziali in particolare in ambito chirurgico, e all’aumento dell’attività trapiantologica in tutta la regione.

“La Giornata mondiale dei donatori di sangue – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini– ci ricorda come quanto sia importante questo semplice gesto di altruismo, soprattutto in estate. Il nostro sistema regionale, anche grazie al prezioso e costante contributo delle associazioni, ha affrontato le difficoltà legate alla pandemia nel 2020 e nel 2021 e ancora una volta siamo stati in grado di mantenere l’autosufficienza e di donare a regioni più in difficoltà. I numeri da inizio anno però sono in calo, e l’estate potrebbe rendere più critica questa situazione”.

“E’ necessario- chiude Donini- un ulteriore sforzo da parte dei donatori, una comunità generosa e altruista capace di esprimere la massima solidarietà soprattutto nei momenti di difficoltà. Faccio appello al senso civico e sociale degli emiliano-romagnoli per consentire di continuare a garantire le attività chirurgiche, trapiantologiche e in urgenza del Servizio sanitario regionale: contiamo su nuove adesioni e sulla donazione prima di andare in vacanza”.