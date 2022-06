Elezioni a Bomporto. L’intervista a Laura Gelatti

BOMPORTO- Domenica 12 giugno si vota a Bomporto per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Sono tre i candidati che corrono per la carica di primo cittadino: Tania Meschiari sostenuta dalla lista di centrosinistra “Bomporto, Solara, Sorbara insieme”, Laura Gelatti con la lista civica “Noi Bomporto” e Salvatore Milone che corre con la lista civica “Idee in Movimento per Bomporto e frazioni”.

A tutti i candidati abbiamo posto 8 domande, le stesse, per capire cosa farebbero una volta eletti.

L’intervista alla candidata sindaca Laura Gelatti.

Viabilità: la sua proposta di punta

Ad oggi nessuna Amministrazione comunale che si è succeduta ha cercato di migliorare la viabilità della statale 12 nel tratto di sorbara, meglio conosciuta come “Canaletto”; mi preme dire che non ci sono attualmente progetti in corso e nemmeno studi riguardanti la fattibilità. Nonostante questo ricordiamo essere una delle strade maggiormente trafficate, con circa 21mila mezzi che passano giornalmente, in cui i cittadini che la percorrono sono costretti a subire code disumane, rallentamenti continui e, in caso di incidenti, ad essere fermi anche per ore. La lista Noi Bomporto si impegna a dar vita a nuovi progetti di fattibilità per arrivare ad un significativo miglioramento della statale 12 nel tratto che va dal km 196 al km 200 di competenza del comune di Bomporto. Questo permetterà ai nostri cittadini e non solo di snellire il traffico quotidiano.

Il contratto di gestione della piscina comunale scadrà a fine agosto: quali proposte per il futuro?

Noi Bomporto intende realizzare un piano di rilancio partendo da una riassegnazione dell’appalto di gestione per scongiurare la chiusura della piscina e arrivare poi a implementare un progetto di copertura mobile che garantisca in inverno un tetto degno di questo nome e consenta ai bagnanti di evitare le ingenti spese per le tensostrutture sostenute in questi ultimi anni.

Quali sono le sue proposte sul tema sicurezza?

Sul tema sicurezza dobbiamo dire che gli ultimi anni sono stati duri e difficili; la nostra lista si impegna a posizionare telecamere attive 24 ore su 24 in collegamento con le forze dell’ordine del territorio, soprattutto nei punti strategici dei vari paesi, ad oggi sprovvisti. Ci impegneremo a trovare una nuova area dove posizionare la caserma dei carabinieri e infine ci piacerebbe collaborare con le scuole e con le varie associazioni per intraprendere un progetto che riguarda l’educazione alla legalità.

Come intende affrontare la questione degli impianti fotovoltaici installati su edifici comunali, ma mai collegati alla rete?

Lasciamo concludere le indagini e verifiche, poi sarà nostro interesse ultimare la messa in funzione degli impianti e valuteremo se procedere contro chi ha causato il danno alla nostra comunità, sempre se le indagini chiariranno illeciti precisi. Internamente faremo un’indagine sulle procedure adottate dai nostri uffici per evitare che possano riverificarsi casi simili in futuro.

Ambiente: quali sono le sue proposte?

Per quanto riguarda l’ambiente vorremmo avere una reale e costante manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche del territorio; in tal contesto ci piacerebbe creare 3 nuove aree di sgambamento per cani: una a Solara, una a Sorbara e una a Bomporto. Inoltre, date le criticità dei nostri principali corsi d’acqua, ci vorrà un affiancamento costante ad Aipo da una parte e richieste istituzionali pressanti da parte dell’Amministrazione dall’altra. Si potrà così sviluppare una reale risposta per una vera prevenzione da pericoli e rischi.

Come valorizzare la presenza di bambini e giovani a Bomporto?

Uno dei punti cardine del nostro programma è la creazione di centri di aggregazione non solo per ragazzi giovani ma anche per persone della terza età, in cui possano ritrovarsi e avere innanzitutto un luogo sicuro dove poter stare. In questo modo i ragazzi potranno ad esempio fare attività di doposcuola o semplicemente trovarsi tra amici per passare del tempo insieme. Per le persone della terza età invece sarà un piacevole luogo di ritrovo per stare in compagnia, passando del tempo ad esempio giocando a carte. Vorremmo inoltre creare un’associazione Pro – Loco che si impegni a organizzare tutte quelle attività costanti e casuali al fine di promuovere e supportare tutte le iniziative di volontariato del territorio locale con i relativi prodotti: basti pensare a Sorbara terra del Lambrusco che, insieme all’agricoltura, rappresenta un bene primario e un settore locale trainante. Vorremmo quindi sostenere le eccellenze e valorizzare la produzione locale.

Il suo appello al voto ai cittadini bomportesi

Se i cittadini del comune di Bomporto sono stanchi di un’Amministrazione che governa ininterrottamente da oltre 70 anni, possono trovare in Noi Bomporto una lista composta da persone preparate e pronte per governare il Comune per i prossimi 5 anni: cercando di portare a termine con serietà e trasparenza i punti principali del programma. “Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo”.

Di seguito, i candidati della lista civiva “Noi Bomporto”, a sostegno della candidatura a sindaca di Laura Gelatti:

Roberto Bevini

Roberto Garuti

Marco Nora

Giuseppe Volpe

Lisa Borgato

Francesco Zoboli

Stefano Montorsi

Pellegrino Sagliocca

Irene Casini

Scalise Alfio

Bonturi Antonella

Corcione Sara

