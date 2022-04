Amministrative Bomporto, Laura Gelatti candidata sindaca per il centrodestra

BOMPORTO – Anche il centrodestra avrebbe scelto la propria candidata sindaca, in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 12 giugno, a Bomporto, in seguito alle dimissioni del sindaco Angelo Giovannini, avvenute lo scorso gennaio e seguite dalla nomina del commissario prefettizio Pier Luigi Piva. Si tratterebbe, si legge sulla stampa locale, della 33enne Laura Gelatti, dipendente dell’azienda Giocoplast Spa, dove svolge un ruolo amministrativo. La sua famiglia gestisce, inoltre, da anni il ristorante-pizzeria “Dante” a Sorbara e per questo è molto conosciuta a Bomporto. Secondo quanto riporta la stampa locale, Laura Gelatti sarebbe, politicamente, molto vicina a Fratelli d’Italia, ma l’ok alla sua candidatura a sindaca, in opposizione alla candidata del centrosinistra Tania Meschiari e al candidato della lista civica “Idee in Movimento”, Salvatore Milone, sarebbe arrivato anche dagli altri partiti del centrodestra, su tutti Lega e Forza Italia, oltre che da diversi esponenti del mondo civico.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017