Elezioni a Bomporto. L’intervista a Tania Meschiari

Domenica 12 giugno si vota a Bomporto per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Sono tre i candidati che corrono per la carica di primo cittadino: Tania Meschiari sostenuta dalla lista di centrosinistra “Bomporto, Solara, Sorbara insieme”, Laura Gelatti con la lista civica “Noi Bomporto” e Salvatore Milone che corre con la lista civica “Idee in Movimento per Bomporto e frazioni”.

A tutti i candidati abbiamo posto 8 domande, le stesse, per capire cosa farebbero una volta eletti.

L’intervista alla candidata Tania Meschiari

Viabilità: la sua proposta di punta

Per quanto riguarda la mobilità dolce metteremo il massimo impegno per terminare la ciclabile Sorbara-Bomporto. Siamo anche consapevoli dell’importanza della rotatoria di Sorbara all’intersezione fra la Statale 12 e lo svincolo per Carpi.

Non meno importanti sono la progettazione della ciclabile Modena-Camposanto e della ciclabile sul percorso ex ferrovia oltre alla manutenzione delle ciclabili esistenti.

L’impegno è quello di mantenere un dialogo costante con gli enti sovraordinati per mantenere alta l’attenzione sulle necessità di mobilità del territorio.

Il contratto di gestione della piscina comunale scadrà a fine agosto: quali proposte per il futuro?

Massima priorità sarà riservata alla preparazione del bando per la prossima gestione, oltre alla programmazione di interventi di riqualificazione indispensabili e non più prorogabili. Sarà necessario individuare una modalità di svolgimento di questi interventi per ridurre al minimo i giorni di sospensione del servizio e per concentrarli nel periodo di minor utilizzo dell’impianto.

Quali sono le sue proposte sul tema sicurezza?

Promuoveremo un sistema integrato di sicurezza coordinato dalla polizia locale secondo i criteri dettati dalla Legge regionale numero 13 del 2018, incrementeremo i Gruppi di Controllo del Vicinato, aumenteremo le telecamere sui nostri territori e nelle vie di accesso ai centri abitati e industriali.

Per quanto riguarda la sicurezza idraulica esiste un comitato tecnico coordinato dalla Regione insieme agli Enti preposti: Bomporto deve tornare ad essere protagonista. Si dovrà verificare lo stato del progetto del sistema di pompaggio dell’acqua dal Naviglio al Panaro. Sono fondamentali le Casse di espansione del Secchia, che procedono per stralci funzionali,

perché lo stress delle arginature al Bacchello sia ridotto in termini di volumi e di tempo.

Serve poi rifare, come era già stato fatto, l’analisi sullo stato di salute delle arginature per censire i punti di criticità e quindi ripianificare gli interventi di manutenzione e i progetti a medio lungo termine. La sede locale della Protezione civile diventerà luogo permanente di formazione. Implementeremo un sistema di messaggistica per gli allertamenti, procederemo con un

censimento dei soggetti fragili presenti sul territorio per intervenire prontamente in caso di emergenze. Quest’azione verrà esplicitata al meglio all’interno del Piano comunale di Emergenza.

Come intende affrontare la questione degli impianti fotovoltaici installati su edifici comunali, ma mai collegati alla rete?

A quanto sappiamo gli uffici stavano portando avanti le procedure con ENEL per l’allacciamento degli impianti mancanti. In caso di vittoria non faremo altro che verificarne lo stato di avanzamento, cercando di accelerare le procedure il più possibile per avere gli impianti allacciati.

Ambiente: quali sono le sue proposte?

Introdurremo il concetto di Comunità energetica attraverso progetti pilota di compartecipazione pubblico – privato. Aumenteremo le colonnine di ricarica elettrica soprattutto nelle zone industriali dei 4 centri, creeremo un catasto degli alberi, pianteremo un albero per ogni bimbo nato fornendo alla famiglia i dati dell’albero dedicato, produrremo un bilancio del verde a fine mandato che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico, ridurremo le isole di calore- sia nella zona urbanizzata che nella zona industriale- aumentando le piantumazioni nelle aree verdi comunali e creando corridoi verdi,

individueremo aree verdi nei centri da adibire ad Area sgambamento cani. Nell’attuazione del PUG, ci impegneremo per riqualificare il patrimonio pubblico- soprattutto dal punto di vista energetico- riconoscere premialità nella rigenerazione urbana dedicata al risparmio energetico attraverso l’impiego di materiali innovativi, a basso impatto ambientale con riduzione delle emissioni; definire meglio lo spazio urbano e industriale con zone dedicate alle possibili espansioni delle imprese.

Per le imprese agricole attueremo la promozione e semplificazione nelle opere di espansione a queste dedicate, consentiremo l’eliminazione degli edifici NON consoni all’attività imprenditoriale agricola per un loro possibile recupero, in termini di superficie utile, all’interno del lotto edificato in cui ha sede l’impresa agricola.

Come valorizzare la presenza di bambini e giovani a Bomporto?

Creeremo di un piano di politiche giovanili da costruire insieme ai ragazzi del territorio e individueremo nuovi spazi aggregativi. Promuoveremo la realizzazione di ludoteche diffuse nei parchi in collaborazione con le famiglie del quartiere.

Individueremo forme di gestione partecipate degli spazi giovani, che possano essere anche punto di accesso alle informazioni relative a scuola, tempo libero e opportunità di lavoro.

Vogliamo promuovere il dialogo e la collaborazione attraverso la creazione di un patto intergenerazionale con definizione e condivisione di regole e obiettivi per l’uso e la salvaguardia degli spazi pubblici, patrimonio comune di giovani, adulti e anziani. Lanceremo un progetto che chiameremo “Adotta un Parco” in ogni centro e lo svilupperemo con loro.

Promuoveremo l’attivazione di centri estivi per adolescenti in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, con progettazioni specifiche e adeguate a quella fascia d’età

Individueremo spazi riservati al il gioco libero, all’aperto, arredando i parchi pubblici con attrezzatura specifica per le diverse discipline sportive (porte da calcio, cesti da pallacanestro, attrezzi per il fitness), anche in collaborazione con i cittadini.

Il suo appello al voto ai cittadini bomportesi

In queste settimane, da parte degli altri candidati, ho letto e ascoltato tanti attacchi alla nostra lista: forse perché non avevano altro da comunicare. Noi al contrario ci siamo impegnati a incontrare i cittadini perché sono convinta che la politica si debba fare tra la gente e se sarò eletta continuerò con questa modalità.

Ho fatto esperienza per 10 anni in giunta con Alberto Borghi e mi sento pronta per affrontare le sfide che verranno. In questa campagna elettorale ci ho messo la faccia e, a differenza di altri, mi sono sempre esposta in prima persona per portare avanti i nostri valori e le nostre idee.

Mi sono scelta una squadra su cui so di poter contare, si tratta di persone attive nel volontariato, con diverse professionalità, rappresentative dei diversi centri, equamente distribuite per genere. Sono sicura che lavoreremo bene e in sintonia.

Spero di ottenere la fiducia dei cittadini di Bomporto e prometto che insieme potremo scrivere tante pagine positive per Bomporto.

Di seguito, i candidati della lista “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”, a sostegno della candidatura a sindaca di Tania Meschiari:

Andrea Berselli

Alberto Borghi

Cristina Franchini

Vittorio Leo

Costanza Lisio

Mario Lugli

Ilaria Malavasi

Andrea Morandi

Eleonora Ragazzi

Alda Reggiani

Corrado Salvioli

Maddalena Tomasini

