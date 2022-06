Elezioni, affluenza ore 12. A Bomporto il picco del 23%

Elezioni, affluenza ore 12. A Bomporto il picco del 23,26%, a Novi è arrivata al 20,56%. Nei due Comuni si vota per scegliere il sindaco e il Consiglio comunale.

Nel resto della Bassa gli elettori sono chiamati alle urne per i referendum, e questo vede un’affluenza molto più bassa, attorno al 7%. Per quanto riguarda il referendum, il quorum da raggiungere per validarlo è del 50% più uno. Un obiettivo che al momento è davvero ben lontano.

Ecco l’affluenza alle ore 12, Comune per Comune

