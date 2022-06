Haemotronic, ricorso contro il risarcimento alle famiglie di due vittime del crollo

MEDOLLA, MIRANDOLA – Haemotronic presenterà ricorso contro la sentenza del Tribunale Civile che aveva previsto 1,4 milioni di euro di risarcimenti da parte dell’azienda per le famiglie di due dei quattro operai (Biagio Santucci e Giordano Visconti, gli altri due, Paolo Siclari e Matteo Serra, non fanno parte del procedimento) che persero la vita il 29 maggio 2012, per il crollo causato dal terremoto alla ex sede dell’Haemotronic a Medolla (l’azienda si è successivamente trasferita a Mirandola). L’azienda ha, dunque, si legge sul “Resto del Carlino”, deciso di appellare la sentenza: in questo modo i risarcimenti vengono momentaneamente congelati, prolungando l’attesa delle famiglie delle vittime, che si dicono comunque convinte delle proprie posizioni. Si tornerà in aula nel mese di ottobre.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017