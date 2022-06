Lutto a Nonantola per la scomparsa di Iris Piccinini: la storica sarta del Carnevale

NONANTOLA- Lutto grande nella comunità nonantolana per la scomparsa, a 81 anni, di Iris Piccinini- meglio conosciuta come “la sarta”- per aver confezionato, negli anni, più di un’ottantina di coloratissimi costumi per “Il carnevale dei ragazzi”: una delle manifestazioni più longeve a Nonantola ideata, nel 1956, da una squadra di volontari. Della quale faceva parte, appunto, la signora Ines e il marito Gian Franco Vaccari «Al barbèr».

Quello del “carnevale dei ragazzi” è da sempre un appuntamento storico per bambini e ragazzi: supportato dai genitori nonantolani, dalla parrocchia e dall’Amministrazione comunale.

I funerali della signora Iris si svolgeranno martedì 14 giugno, alle 15.45, presso la parrocchia La Pieve.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017