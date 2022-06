Meteo. Arriva la terza ondata di caldo: previsti picchi di 40 gradi

Il caldo che sta attuamente attanagliando l’Italia è solamente un antipasto rispetto a quanto accadrà nei prossimi giorni.

Fino ad oggi, infatti, il promontorio anticiclonico africano Scipione è rimasto a Ovest del nostro Paese: investendo pesantemente Portogallo, Spagna e le regioni più meridionali dalla Francia.

Nonostante le alte temperature- ben oltre la media stagionale- l’Italia è rimasta un pò ai margini di questa terza ondata dui caldo torrido. Ma nei prossimi giorni anche il nostro Paese capitolerà al caldo africano di Scipione e sarà investito dal nucleo più caldo dell’alta pressione sub-sahariana.

Da domenica 19, e soprattutto con l’inizio della prossima settimana, assisteremo a un progressivo aumento termico su tutta l’Italia: i 38°C di giorno saranno facilmente raggiunti al Centro-Nord, in città come a Bologna, Bolzano, Firenze, Roma, poi anche al Sud. Valori addirittura fino a 40/41°C potranno registrarsi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Prepariamoci dunque all’arrivo della terza e più violenta ondata di calore della stagione che sarà ulteriormente aggravata dal fenomeno dell’afa e da un conseguente deciso aumento del disagio bioclimatico (sofferenza del corpo umano in presenza di particolari situazioni atmosferiche tipo umidità e temperature elevate per molti giorni). Una situazione che non si manifesterà solo di giorno, ma soprattutto nelle ore notturne: siamo infatti destinati a vivere le cosidette notti tropicali che si verificano quando le temperature minime non scendono sotto i 20°C,.